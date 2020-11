Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht

Mit einem symbolischen Akt am Montag, 9. November, um 18 Uhr am Fuchseck, erinnnert das Friedensforum Ellwangen unter Mitwirkung der Mahnwache Ellwangen daran, dass in der Nacht des 9. November 1938 in ganz Deutschland Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte geplündert und jüdische Mitbürger von SA-Banden terrorisiert und ermordet wurden. Zum Gedächtnis an die Opfer der Reichspogromnacht werden Kerzen angezündet. Die Veranstaltung ist in den Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade eingebettet.

Mit dem Gedenken wollen die Veranstalter auch dem Problem entgegenwirken, das sie in dem Zusammenhang zwischen der verblassenden Erinnerung an die Verbrechen des faschistischen Nationalsozialismus und dem Erstarken des Antisemitismus und dem Ansteigen von rechten Gewaltverbrechen in der jüngsten Vergangenheit erkennen. Die Mahnwache unterliegt den Auflagen und Beschränkungen zur Corona-Eindämmung.