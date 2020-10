Gebürtiger Ellwanger Norbert Zeidler bleibt Oberbürgermeister von Biberach

Norbert Zeidler (53) bleibt Oberbürgermeister von Biberach. Der gebürtige Ellwanger setzte sich am Sonntag im ersten Wahlgang mit 92,81 Prozent klar gegen den einzigen Mitbewerber um den Posten, Martin Kuhnke, durch.

Der elf Jahre jüngere Martin Kuhnke, ein freiberuflicher Dienstleister, der mit der Aktion „Deutschland auf High Heels“ und Bildern, die ihn mit Stöckelschuhen zeigen, im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hatte, kam bei der Wahl nur auf 6,03 Prozent Zustimmung. Die Wahlbeteiligung am Sonntag war angesichts der Corona-Situation respektabel und lag bei 44,74 Prozent.

Zeidler, der in Ellenberg aufgewachsen ist, hatte 1986 das Abitur am Ellwanger Peutinger-Gymnasium gemacht. Nach einem Studium fand Zeidler seine erste Anstellung bei der Stadt Ellwangen. Von 1991 bis 1995 war er Referent des damaligen Oberbürgermeisters Stefan Schultes. Nach dem Abschied von Schultes verließ auch Zeidler die Stadt und war bis 1998 Pressereferent der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin und persönlicher Referent von Gustav Wabro.

1999 wurde Zeidler dann zum Bürgermeister von Remshalden gewählt. 2012 folgte die Wahl zum Oberbürgermeister in Biberach. Zeidler hatte damals im ersten Wahlgang 70,3 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung bei seiner ersten Wahl lag bei 48,9 Prozent .