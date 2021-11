Gebürtige Ellwangerin könnte oberste Katholiken-Vertreterin werden

Mit Irme Stetter-Karp könnte bald eine gebürtige Ellwangerin an der Spitze des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) stehen. Bei seiner Vollversammlung am Freitag und Samstag in Berlin wählt der Zusammenschluss von Vertretern katholischer Laienarbeit einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin.

Stetter-Karp konkurriert um das Amt mit dem Laichinger Theologen und Unternehmensberater Ulrich Hemel. Wer von ihnen beiden gewinnt, wird künftig mehr als 22 Millionen Katholiken in Deutschland vertreten.

Stetter-Karp wurde 1956 in Ellwangen geboren, ist in Rainau aufgewachsen und lebt im Raum Göppingen. Die Mutter zweier Kinder und promovierte Sozialwissenschaftlerin hat von 1981 bis zu ihrem Ruhestand 2020 in kirchlichen Führungsämtern gewirkt, unter anderem in ihrem Heimatbistum Rottenburg-Stuttgart.

Sie ist seit 2010 Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbands und seit 2020 Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Sie sehe die Kirche nach einem 50-jährigen Reformstau an Schmerzgrenzen, sagte sie in einem Interview mit „katholisch.de“, dem Internetportal der katholischen Kirche. Dort sprach die Kandidatin, die ebenso wie Hemel von einer Findungskommission für das hohe Amt vorgeschlagen worden ist, über ihre Ziele.

Sie stehe für Sozialpolitik und eine offene Kirche, die auf Menschen zugeht, zitiert „katholisch.de“ die Rainauerin, die zuletzt als Ordinariatsrätin und Leiterin der Hauptabteilung Caritas im Bischöflichen Ordinariat tätig war. 39 Jahre sei sie im kirchlichen Dienst gewesen, davon 35 in Führungsverantwortung.

Aus dieser Erfahrung kenne sie die Strukturen und die Kultur in Kirche und Verbänden. Sie wisse, dass sich die Kirche selbst ins gesellschaftliche Abseits manövriert habe, dass viele ihr den Rücken gekehrt hätten und es weiter täten. Und sie betont im Interview: „Eine Öffnung der Kirche, eine Anerkennung des Lebens in seiner ganzen Vielfalt ist aus meiner Sicht überlebensnotwendig.“

Pandemie zeigt Wichtigkeit von Solidarität

Für Irme Stetter-Karp ist die Frage der Solidarität in der Gesellschaft zentral. Die Pandemie spiegele, wie notwendig solidarisches Handeln, Generationengerechtigkeit, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland seien. Sie nennt viele Baustellen: die Migrationspolitik und die Lage an den Außengrenzen der EU, die Pflegereform und der damit verbundene Fachkräftemangel sowie die Zukunftsperspektiven von Kindern und jungen Menschen.

Die Pandemie habe massive strukturelle Probleme in der Jugend- und Bildungspolitik gezeigt. Die Jugendpsychiatrien seien übervoll. Immer noch sei der Erfolg von Kindern viel zu sehr vom Elternhaus abhängig. Um da gehört zu werden, lohne jede Anstrengung.

Als Delegierte der Synodalversammlung begleitet Irme Stetter-Krap den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Sie befürchtet, dass der große Wurf nicht auf einmal kommen werde. Es sei aber notwendig, jeden Schritt zu gehen, der gegangen werden könne, gerade auch mit Blick auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt.