Gebhard Fürst besucht die LEA

Dr. Gebhard Fürst, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, besucht am Samstag, 19. März, die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen, um seine Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine zu zeigen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen dieses Besuches wird Bischof Fürst auch eine Spende an die Caritas-Region Ost-Württemberg für die Flüchtlingsarbeit mit ukrainischen Geflüchteten überreichen Anschließend ist ein Friedensgottesdienst in der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg. Diesen Gottesdienst feiert der Bischof gemeinsam mit Pfarrer Roman Wruszczak von der Ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Stuttgart und weiteren Priestern.