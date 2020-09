Gautier Capuçon kommt nach Künzelsau

Am Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr, gastiert Gautier Capuçon im Großen Saal des Carmen Würth Forums in Künzelsau.

Der 38-jährige Capuçon gilt als einer der herausragendsten Cellisten seiner Generation. Unter Leitung des Chefdirigenten Claudio Vandelli wird er bei dem Konzert in Künzelsau gemeinsam mit den Würth Philharmonikern spielen. Auf dem Programm stehen Werke von Antonín Dvorák: die temperamentvolle Konzertouvertüre Karneval, op. 92, das melancholische Cellokonzert in h-Moll, op. 104, und die „Englische Sinfonie“ Nr. 8 in G-Dur, op. 88. Für das Konzert gibt es noch wenige Karten. Tickets ab 30 Euro sind im Online-Ticketshop von Würth unter kultur.wuerth.com erhältlich.

Die Veranstalter haben ein Hygienekonzept für den Abend entwickelt: Die Konzertbesucher sitzen mit Großen Saal mit Abstand, das Einhalten der Hygieneregeln und das Tragen einer Maske bis zum Platz ist erforderlich. Foto: Fabien Monthubert