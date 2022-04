Gastronomische Vielfalt auf einen Blick

Die Broschüren liegen ab sofort in den Restaurants und Wirtschaften der Stadt und der Ortschaften, sowie in der Touristinformation/Marienstraße 1 aus.

Die Stadt Ellwangen hat einen Gastronomieführer aufgelegt. Darüber wurde jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Um die von der Pandemie schwer getroffene Gastronomie zu unterstützen, hatten die Stadtverwaltung und das Mediencentrum Ellwangen im vergangenen Jahr zunächst eine Jobbörse und die Aktion „Lebensfreude, die man schmeckt“ ins Leben gerufen, mit der in über 30 Porträts die Wirtschaften, Restaurants und Lokale in der Stadt und in den Ortschaften in der Stadtinfo vorgestellt wurden.

Dabei stellte der Leiter des Kultur- und Presseamts, Anselm Grupp, die Lokale nicht nur mit interessanten Infos, Anekdoten oder persönlichen Einblicken vor, sondern die Betreiber steuerten zu den Beiträgen auch noch leckere Rezepte zum Nachkochen bei.

Nun gibt es alle Porträts und Rezepte in einer Auflage von 1800 Exemplaren und als handliche Broschüre zusammengefasst in der Ellwanger Gastronomie und in der Ellwanger Touristinformation zum Mitnehmen. „Wir waren sehr positiv überrascht, wie vielfältig die Restaurants und Wirtschaften in Ellwangen und Umgebung aufgestellt sind. „Da ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt OB Michael Dambacher. Er appelliert an die Bürger, jetzt auch die Gastronomie aufzusuchen und deren Angebot wahrzunehmen.

Auch für den Mitherausgeber und Geschäftsführer des Mediencentrums, Klaus Opferkuch, ist die Aktion mit einem Mehrwert an Erkenntnissen verbunden: „Ich habe einmal mehr erfahren, wie wichtig die Gastronomie für unser Miteinander ist und wie sehr doch der Austausch und das Gespräch auch den Gastwirten wichtig sind“.

Nun hoffen Dambacher und Opferkuch auf regen Zuspruch für die Ellwanger Gastromie, wünschen aber auch, dass sich wieder mehr Menschen finden, die an einem Job in der Gastronomie Freude habe. Ohne die notwendigen Helferinnen und Helfer im Service oder in der Küche gehe es nicht.