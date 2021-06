Gastronomie im Wellenbad: Neues Pächterpaar will endlich loslegen

Seit Oktober vergangenen Jahres sind Olesja Richter und ihr Lebenspartner Andreas Woronow Pächter der Gastronomie im Ellwanger Wellenbad, doch einen Normalbetrieb haben die Wirtsleute aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit dem Lockdown ab November nicht wirklich erlebt. „Der zweite Lockdown hat uns hart getroffen, zumal das Wellenbad vorerst weiter für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen ist. Wir hoffen jetzt nach dem Wegfall der Testpflicht zumindest für unsere Außengastronomie einen Impuls“, sagt Andreas Woronow.

Erfahrung in der Gastronomie sammelte Woronow als Pächter eines Sportheims in Heilbronn, bevor er aus persönlichen Gründen auf die Ostalb kam. Olesja Richter bringt Berufserfahrung aus der Systemgastronomie eines großen Essenslieferanten mit. Für Woronow waren Feste und Veranstaltungen im Sportheim mit Festsaal sowie Catering wichtige Standbeine und sie sollen es auch am neuen Standort werden: Kindergeburtstage mit Einbindung des Wellenbads, Feiern auf der Restaurant-eigenen Kegelbahn oder die Catering-Versorgung mit individuellen Menüs – diese Bereiche wollen die Wirte gerne neben dem Alltagsgeschäft der Gastronomie mit frisch zubereiteten Gerichten mit regionalen Zutaten abdecken. Rund 65 Innenplätze hat das Restaurant, das als Familienbetrieb mit der Unterstützung von Olesja Richters Sohn Ewald und ihrer Schwester Viktoria Kun geführt wird. Die Außenterrasse bietet 50 Gästen Platz.

Das Pächterpaar hat trotz der fehlenden Umsätze bereits ordentlich investiert: Auf der Terrasse werden Grillspieße offen auf einem großen Holzkohlegrill in einer neugestalteten Grillecke gedreht und die Kegelbahn wurde mit neuer LED-Lichttechnik aufgewertet. „Wir sind bereit und wollen jetzt richtig loslegen“, sagen Andreas Woronow und Olesja Richter.