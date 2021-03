Gastronomen hoffen jetzt auf den Mai

Es sieht nicht gut aus. Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz, die die Hunderter-Marke überschritten hat, schwinden die Hoffnungen der Gastronomie auf Öffnungsschritte, und seien es auch nur kleine. Stattdessen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmnann vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik am Montag wegen der steigenden Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Auflagen angekündigt. Was das für die Ellwanger Gastronomen bedeutet, fassen drei von ihnen zusammen.

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Albert Winkler, der Wirt des Ellwanger Gasthofs „Kronprinzen“, zur Lage. Das Speiselokal ist seit November geschlossen, der Übernachtungsbetrieb „tröpfelt“, wie Winkler der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf Anfrage erklärt. Essen „to go“ zu verkaufen, sei nur ein schwacher Ersatz: Man wolle ja die Gäste bewirten und nicht nur Essen über die Straße verkaufen. „Eine Gaststätte muss einfach leben“, betont der Wirt.

Die Ungewissheit werde immer größer, sagt der Gastronom, der in nächster Zeit nicht mit Lockerungen rechnet. Wegen der zuletzt erneut stark ansteigenden Corona-Fallzahlen erwarte er eigentlich nur die Verlängerung der augenblicklichen Situation. Den Wirt des „Kronprinzen“ treibt unter anderem um, dass er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht sagen könne, wann der Betrieb wieder öffne. Unter diesen Bedingungen sei es nur verständlich, wenn sich diese nach einer anderen Arbeit umsehen. Das könnte aber möglicherweise bedeuten, dass dem Betrieb eventuell Mitarbeiter fehlten, wenn es doch wieder zu einer Öffnung komme.

Aus Sicht von Winkler fehlt unter anderem eine verlässliche Öffnungsperspektive. „Wir können nicht einfach an einem Tag aufmachen und ein paar Tage später wieder zumachen“, sagt der Gastronom. Um zu öffnen, brauche der Betrieb zudem einen gewissen zeitlichen Vorlauf von etwa fünf Tagen bis zu einer Woche. Aber: „Wir wissen nichts, uns wird nichts gesagt.“ Die finanziellen November- und Dezemberhilfen seien immerhin vor Kurzem eingetroffen, sagt Winkler. Die Hilfen seien zwar notwendig, um über die Runden zu kommen. Aber das eigentliche Problem sei damit nicht gelöst: „Wir wollen ja Gäste bewirten“, so der Gastronom. Die Außengastronomie zu öffnen, wenn es die Inzidenzzahlen erlauben, sei natürlich eine Möglichkeit. „Aber was mache ich, wenn es regnet?“, fragt Winkler.

Ein Modell, wie es gerade in Tübingen erprobt wird – nämlich die Öffnung von Läden und Gastronomiebetrieben für Kundinnen und Kunden mit einem aktuellen negativen Corona-Testergebnis –, sieht Winkler mit einer gewissen Skepsis. „Wir brauchen wahrscheinlich etwas in dieser Richtung“, räumt der „Kronprinzen“-Wirt ein. Er ergänzt aber, dass die Bürokratie und die Dokumentationspflichten nicht an den Gasthäusern hängenbleiben dürfen.

„Ich habe keine großen Erwartungen“, sagt auch Franz Bolz, der Inhaber des Seegasthofs Espachweiler, mit Blick auf den 22. März. Natürlich würde er sich eine zeitnahe Öffnung der Gastronomie wünschen. „Aber die momentane Lage ist schwer überschaubar“, gibt Bolz zu bedenken und verweist auf die Entwicklung, die in seiner Umgebung genauso spürbar ist wie bundesweit: Die Zahl der Infizierten steigt. Erst kürzlich sind im nahen Neuler neun Personen positiv auf Corona getestet, Kitas und eine Schulklasse geschlossen und Familien in Quarantäne geschickt worden.

Vor diesem Hintergrund findet Bolz jede Planung schwierig. „Das Schlimmste wäre, wenn wir erst eine Öffnung haben und fünf Tage später wieder schließen müssen“, sagt er. Auch nur die Außengastronomie zu öffnen, berge Unsicherheiten. „Da sind wir zu 100 Prozent wetterabhängig“, so der Gastronom. Das funktioniere vielleicht in einer Stadt mit Laufkundschaft, „aber nicht hier auf dem Land“.

Hier bestellten die Gäste ihren Tisch meist einige Tage vor, zum Beispiel für Ostern. „Was, wenn es dann regnet?“ fragt Bolz rhetorisch: „Dann muss ich die Gäste wieder nach Hause schicken.“ Außengastronomie sei nicht planbar.

In Tübingen versucht man gerade über negative Corona-Tests die Öffnung von Geschäften und Gastronomie zu gewährleisten. Doch auch diesem Modellversuch steht der Espachweiler Wirt skeptisch gegenüber. Der Nutzen stehe für ihn in keinem Verhältnis zum bürokratischen Aufwand. Im Übrigen sieht Bolz die Aufgabe, seine Gäste zu kontrollieren, nicht im Einklang mit seiner Rolle als Gastgeber. „Das ist ganz schwierig.“

Lieber bleibt er gelassen und wartet ab. „Dass wir alle gesund sind und möglichst gut aus dieser Krise kommen, ist das Wichtigste“, findet er. „Die finanziellen Einbußen muss ich tragen.“ Man dürfe nicht alles schlechtreden. „Gewisse Dinge laufen auch passabel“, so Bolz. Und er führt das Kurzarbeitergeld an, das auch sein Personal erhält. Das sei allemal besser als Entlassungen.

Und so hofft der Inhaber des Seegasthofs Espachweiler, dass es ähnlich laufen wird wie im vergangenen Jahr: „Dass die Öffnung eines Tages kommt und wir einigermaßen normal den Betrieb führen können. Das war eine tolle Geschichte letzten Sommer, das Wetter war ideal.“

Man werde dafür gerne alle Auflagen erfüllen und Hygienekonzepte befolgen. Ab wann? „Ich hatte bis vor Kurzem mit Ostern gerechnet“, sagt Bolz. Mittlerweile wäre er glücklich, wenn er seinen Seegasthof am 1. Mai öffnen darf.

Hariolf Kirsch, der Inhaber der Weinstube „Kanne“, rechnet sogar erst mit einem Öffnungstermin zum Muttertag. Eigentlich hatte er gehofft, zu Ostern wieder öffnen zu können, aber diese Hoffnung zerschlage sich derzeit. „Es wird wohl so sein, dass man warten muss, bis das Wetter schöner wird“, sagt Kirsch. „Denn Außengastronomie hat so keinen Sinn.“ Der „Lockdown“ werde vermutlich weitergehen, mutmaßt Kirsch. Wegen der steigenden Inzidenzzahlen und des schlechten Wetters werde es wahrscheinlich wie im vergangenen Jahr laufen, als die Gaststätten Mitte Mai öffnen durften.

Kirschs Erwartungen an die heutige Ministerpräsidentenkonferenz und die Politik im allgemeinen sind längst „ins Bodenlose gefallen“, wie der Gastronom gegenüber der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ erzählt. Die regelmäßigen Gesprächsrunden zwischen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten kämen ihm mittlerweile wie ein „Narrentheater“ vor.

Ein Modell wie in Tübingen findet der Kannenwirt zwar interessant. Er glaubt aber nicht, dass es sich in der Fläche umsetzen lässt. Er kann sich nicht vorstellen, die Ergebnisse von Schnelltests zu kontrollieren, außerdem dürfe er ja die Personalien der Gäste nicht überprüfen. In einer kleinen Stadt, in der man die Leute kenne, könne man sich eventuell noch vorstellen, dass so ein Modell funktionieren könne. In einem Tourismusgebiet mit vielen Tagesgästen sei es jedoch aussichtslos, vermutet Kirsch.

Die Stimmung in seinem Betrieb sei noch positiv, sagt der Kannenwirt. Man biete Essen zum Abholen an und sei darüber hinaus mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Kirsch weiß aber von Kollegen, bei denen die Stimmung mittlerweile „dramatisch“ sei. Er selber habe dadurch einen gewissen Vorteil, dass die Immobilie der Familie gehöre. Zudem habe er keine Angestellten, sondern beschäftige nur Aushilfen. Die könne er derzeit aber nur vertrösten.