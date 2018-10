Die Feuerwehr Ellwangen ist am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften in den Eichenweg ausgerückt. Dort geriet eine im Keller befindliche Gasheizung in Brand.

Die 57-jährige Bewohnerin hatte den Brand selbst entdeckt und löschte das Feuer noch vor Eintreffen der Wehr. Der Schaden an der Heizung und dem Kellerraum, in dem auch diverse Gegenstände beschädigt wurden, wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.