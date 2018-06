Ellwangen/Stuttgart (fg) - Noch bis Dienstag, 3. Juli, müssen sich die Ellwanger gedulden. Dann wird die Landesregierung bekanntgeben, an welche Städte die Landesgartenschauen der Jahre 2026 bis 2030 vergeben werden. Wie Isabel Kling, Pressesprecherin des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ sagte, wird das Thema am 3. Juli im Kabinett behandelt und dann in einer Pressekonferenz bekanntgegeben.