Zwischen zwei Gartenschauen befinden sich die Menschen auf der Ostalb: auf der einen Seite die Remstal-Gartenschau, jenseits der bayerischen Grenze die „Gartenschau der Heimatschätze“ in Wassertrüdingen. Sie ist gerade vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor rund 1500 Gästen im Wörnitzpark eröffnet worden.

Das Potenzial der Gegenwart bestimmt die Zukunft, stellte Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch an den Beginn seiner Rede und zielte damit auf die umfangreichen städtebaulichen und landschaftlichen Baumaßnahmen der Wassertrüdinger Gartenschau mit Hochwasserschutz, Wiederbelebung der Altstadt und Rekultivierung einer ehemaligen Bauschuttdeponie. Er sei beeindruckt vom Enthusiasmus der Bevölkerung für die 108-tägige Schau, sagte Ultsch, was sich in 10 000 Teilnehmern an verschiedensten Veranstaltungen festmachen lasse.

Der Franke ist laut Ministerpräsident Söder „innerlich euphorisch und äußerlich gelassen“ und erlebe dennoch eine große Begeisterung für die Gartenschau. Das Zusammenspiel von Natur, Kultur und Stadtentwicklung mit kombinierten Baumaßnahmen für Hochwasserschutz sei perfekt umgesetzt worden. Und das im ländlichen Raum, ohne den Bayern nicht verstanden werden könne. Die Staatsregierung investiere 75 Millionen Euro in den Naturschutz, weil die Natur Heimat sei, so Markus Söder.

In einer Diskussionsrunde betonte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth die Impulse durch Gartenschauen für ein Umdenken in der Natur. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hob den perfekt umgesetzten Hochwasserschutz in Wassertrüdingen heraus. Das ehrenamtliche Engagement im Regionalpavillon der drei Landkreise Ansbach, Donau-Ries und Weißenburg-Gunzenhausen war für den Ansbacher Landrat Jürgen Ludwig elementar wichtig. „Mehr Grün in die Städte“ sei die Krux der Gartenschauen, betonte Roland Albert von den Bayerischen Gartenschauen.

Der Kreistagsausflug aus Donau-Ries war eigens mit der Bahn aus Donauwörth und Nördlingen angereist und begrüßte die Ehrengäste mit dem Plakat „Es lebe die Hesselbergbahn“ von Nördlingen nach Nürnberg.

Bei sonnigem Wetter besichtigte der Ministerpräsident den Wörnitzpark und durchschnitt ein Blumenband für die offizielle Eröffnung der Gartenschau.

Der Wörnitzpark erstreckt sich auf etwa fünf Hektar, der Klingenweiherpark im Norden der Stadt auf gut acht Hektar Fläche. Die Baukosten beliefen sich auf rund 8,6 Millionen Euro, bezuschusst mit bis zu 80 Prozent. Der Durchführungshaushalt umfasst etwa 4,6 Millionen Euro, davon erhält die Gartenschaugesellschaft 2,1 Millionen Euro Festförderung. Der Rest muss durch Einnahmen gedeckt werden. Über 6000 Dauerkarten und 10 000 Tageskarten wurden im Vorverkauf bereits verkauft.

Bereits am ersten Eröffnungswochenende waren weit über 8000 Besucher in der mittelfränkischen Stadt Wassertrüdingen zu Gast. Zahlreiche Busgruppen waren vor Ort und führten sich bei Führungen die Gartenschau in ihrer ganzen Vielfalt zu Gemüte. Der Bayerische Rundfunk sorgte mit einem Bühnenprogramm für Stimmung und Unterhaltung. Besonders die Auftritte von den Schlagerstars Claudia Jung und Vincent Gross am Samstagnachmittag sorgten für belegte Plätze vor der Sparkassenbühne im Wörnitzpark.