Gartenhütte brennt: Feuerwehr rückt aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen ist am Mittwoch gegen 22.40 Uhr mit 14 Mann in den Hagweg ausgerückt. Dort geriet eine Gartenhütte in Brand.

Womöglich hatte ein zu diesem Zeitpunkt befeuerter Schwedenofen die Dämmung an der Decke der gemauerten Hütte erwärmt, was dann letztendlich zum Brand geführt hat. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Garage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.