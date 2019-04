Gartenfreunde Schönenberg ehren Mitglieder

An die Lehrfahrt und den Baumschneidekurs hat Vorsitzende Birgit Wolf bei der Hauptversammlung der Gartenfreunde Schönenberg im Gasthaus Schwabenstüble erinnert.

Bei der Bepflanzung der Urnenhügelgräber auf dem Schönenberg hätten einige Mitglieder dem Kirchengemeinderat geholfen, bei ihnen bedankte sich Wolf für ihren Einsatz. Nach dem Kassenbericht von Anita Wolf bedankte sich Ortsvorsteher Arnulf Hauber für das Engagement der Gartenfreunde. Franz Meyer vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Aalen ehrte Alfons Wagner und Manfred Münzer für 40 Jahre Mitgliedschaft. Wagner war 22 Jahre lang Kassierer. Geehrt 25 Jahre Mitglied sind Alfons Frey und Lydia Fuchs.

Am 29. Juni fahren die Gartenfreunde zur Bundesgartenschau nach Heilbronn, am 28. September ist der Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder und am 29. September ein Erntedankessen im Kindergarten in Eigenzell.

Die Versammlung endete mit einem Vortrag von Meyer darüber, wie Hochbeete angelegt werden.