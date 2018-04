Bei der Hauptversammlung der Gartenfreunde Ellwangen-Neunheimer Berg sind verdiente Mitglieder geehrt worden. Für 10 JahreElena Lorisch, für 25 Jahre Thomas Ebert, für 40 Jahre Wilma Zeller und Engelbert Ziegelbauer, für 50 Jahre Hubert Mack.

Vorsitzende Gerlinde Zeberer ließ das vergangene Gartenjahr Revue passieren und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft und mit den Pächtern. Am Neunheimer Berg leisten die Pächter aht Stunden Gemeinschaftarbeit. Kassiererin Neuffer verwies auf einen soliden Kassenstand. Die Prüfer Angstenberger und Frank bescheinigten ihr korrekteArbeit. Gerlinde Zeberer bat abschließend darum, in den Gärten mehr heimische Blumen für die Bienen anzupflanzen, eine Alternative sei auch eine Blumenwiese.