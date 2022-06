Garage in Ellwangen brennt völlig ab

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in den Flachsweg ausgerückt. Dort geriet eine Garage aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser verhindern. Dortige Anwohner verließen sicherheitshalber die Häuser. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Feuer war gegen 6 Uhr gelöscht, danach wurden noch einzelne Glutnester bekämpft. Die Garage wurde völlig zerstört, die Fassade vom angrenzenden Haus wurde beschädigt. Der Schaden reicht nach erster Schätzung vermutlich in den sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.