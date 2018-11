Ganz Rindelbach zeigt Flagge für Ellwangens Klinik

Vorhang auf für Rindelbach, hat es im Saal der Gesundheits- und Krankenpflegeschule geheißen. Die Rindelbacher Vereine lieferten ein gut zweistündiges, abwechslungsreiches und spritziges Programm. Mit diesem Benefizabend zugunsten des Freundes- und Förderkreises der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik signalisierten sie ihre Verbundenheit mit dem Ellwanger Krankenhaus.

Matthias Weber, der Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises, freute sich, „ganz Rindelbach“ begrüßen zu dürfen, und warb für seinen über 1200 Mitglieder zählenden Verein. Es gehe in erster Linie um die ideelle Mitgliedschaft, um zu zeigen, dass man hinter der Klinik stehe, sagte er. Bürgermeister Volker Grab berichtete von dem klaren Bekenntnis aller Kreisräte und von Landrat Klaus Pavel zur Dezentralität und zu den drei Klinikstandorten im Ostalbkreis, trotz des großen Defizits der Kliniken, und unterstrich die Wichtigkeit der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik für die Raumschaft Ellwangen.

„Rindelbach zeigt Flagge für die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Und das tun wir sehr gerne“, sagte Arnolf Hauber: „Wir wissen, was wir an unserer Klinik haben.“ Der Rindelbacher Ortsvorsteher stellte seine rund 3400 Einwohner zählende Ortschaft und ihre knapp 20 Vereine und ihre Aktivitäten vor und führte mit Witz und Humor durch das bunte Programm.

Der Jugendchor des Männergesangvereins Eigenzell unter Leitung von Mareike Vaas eröffnete den Abend mit spritzigen Liedern wie „It’s My Life“ und „Million Reasons“. Die Tanzgruppe „Dance for fun“ des Sportvereins Rindelbach zeigte unter Stephanie Arbter ihr Können und stimmte das Publikum mit der sportlich-pantomimischen Interpretation des Liedes „In der Weihnachtsbäckerei“ in die bevorstehende Adventszeit ein.

Mit Liedern wie „We Have A Dream“, „Männer mag man eben“, „Griechischer Wein“ und „Die kleine Kneipe“ zog der Männergesangverein Eigenzell die Zuhörer in seinen Bann; es dirigierte Rudolf Kucher, am Klavier war Mareike Vaas. Als Zugabe gab es das interaktive „Hallo Freunde“. Danach begeisterte die Tanzgruppe „Just dance“, ebenfalls vom Sportverein Rindelbach, mit einer ausdrucksstarken Einlage unter Verena Feil.

Ein zehnköpfiges Bläserensemble des Musikvereins Rattstadts unter Leitung von Robert Gmeiner servierte „drei Jahrhunderte Musik“, darunter Mozarts kleine Nachtmusik, ein Polkamarsch von Hans Zellner, der Countrysong „King Of The Road“ sowie böhmisch-mährische Musik.

Mit einer fantastischen Nummer brillierte das 13-jährige Hip-Hop-Talent Clemens Lang aus Rindelbach und kam nicht ohne Zugabe von der Bühne. Der Musikverein Rindelbach unter Dirigent Steffen Ruck beendete den Abend mit Stücken wie „Freud und Leid“, „Märchenwalzer“, „Kuschelpolka“, „Wir Musikanten“ und „Freundschaftsklänge“.

„Das war made in Rindelbach“, dankte Hauber den Akteuren. Und der Betriebsdirektor der Klinik, Berthold Vaas, freute sich über die „super super Veranstaltung“. Da werde es ihm auch nicht bang um die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, „bei der Unterstützung“. Vaas zeigte sich stolz auf den Förderverein und wies auf den Tag der offenen Tür am 9. Dezember hin, dann feiere man 150 Jahre klinische Versorgung in der Raumschaft Ellwangen. Im nächsten Jahr gibt es einen Abend der Röhlinger Vereine in der Krankenpflegeschule.

Zum Abschluss gab es von Uschi Küstermann und der Schwesternschule Häppchen und Getränke.