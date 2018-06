Gala des Sportkreises Ostalb ist ein Fest für die Augen

Am Samstag, 29. November, gastiert der Sportkreis Ostalb mit seiner Gala um 19.30 Uhr in der Rundsporthalle. Die Stadt ist als Mitveranstalter mit im Boot und präsentiert die Veranstaltung als Teil des Jubiläums 1250 Jahre Ellwangen. Die jungen und erwachsenen Sportlerinnen und Sportler kommen aus Vereinen im Ostalbkreises und bieten in einer rasanten Inszenierung eine begeisternde und abwechslungsreiche Mischung perfekter Höchstleistungen aus den Bereichen Turnen, Show und Artistik. Mit dabei sind unter anderen die Goldies und Gold Seekers vom FC Röhlingen, die Abteilung SpoG des SV Rindelbach, die Mädchentanzgruppe ‚girls gone wild‘ und die Kindergruppe Sportskanonen des TSV Ellwangen, die Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd, die Gymnastikgruppe Otto Grimminger, die Choice of Acrobatic bewitched und Unique Edition des MTV Aalen, die Bettringer Suebia Gymnastics, Avanti Avanti aus Hüttlingen und viele andere.

Karten zu 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder und Infos gibt es bei der Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961 / 84303, .