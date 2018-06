Gödreer Maiandacht am „Matzenbacher Bild“

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 5. Mai, laden die Landsleute aus den südungarischen Orten Gödre, Kiskeresztúr und Baranyajenö zu ihrer traditionellen Gödreer Maiandacht in die Waldkapelle „Matzenbacher Bild“ in Matzenbach ein. Die Andacht, bei der auch Marienlieder aus der alten Heimat zu hören sind, beginnt um 15 Uhr. Willkommen sind alle Marienverehrer aus nah und fern, Heimatvertriebene ebenso wie Einheimische. Nach der Maiandacht trifft man sich zum geselligen Teil im „Schwabenstüble“ in Eigenzell. Die Deutschen aus Gödre und Baranyajenö wurden im Juni 1946 aus Ungarn vertrieben und fanden im ganzen Altkreis Aalen eine neue Heimat. Die Deutschen aus dem benachbarten Kiskeresztúr wurden 1948 in die Sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR, ausgewiesen. Die meisten von ihnen kamen später ebenfalls in den heutigen Ostalbkreis. (sj)