FV Concordia unterstützt das Ellwanger Hospiz

Den Erlös eines Benefizturniers für Hobbyfußballmannschaften hat der FV Concordia Ellwangen an das Hospiz Sankt Anna gespendet. Das Turnier war aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Vereins ausgetragen worden. Bereits zum fünften Mal hat der FV Concordia damit das Ellwanger Hospiz finanziell unterstützt. Dank eines erfolgreichen und fairen Verlaufs des Turniers mit 16 Mannschaften und der großzügigen Unterstützung von mehreren Sponsoren übergab der Verein einen Betrag in Höhe von 1000 Euro an Schwester Veronika Mätzler (vordere Reihe Mitte) und Hospizleiter Bernhard Amma (links daneben). Foto: FV Concordia