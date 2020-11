Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt.

Eine 87-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden.

Auf dem Schönbornweg hielt ein 63-jähriger Autofahrer gegen 8.15 Uhr auf Höhe eines Kindergartens an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Als er im Anschluss rückwärts in Richtung Schöner Graben zurückfahren wollte und hierzu sein Fahrzeug auf dem Gefällstück ein kleines Stück zurückrollen ließ, erfasste er eine am rechten Fahrbahnrand in Richtung Schöner Graben laufende 87-jährige Fußgängerin, die stürzte und schwer verletzt wurde.