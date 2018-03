Furcht vor Fahrverboten bremst Diesel-Verkauf

Der Bundesverwaltungsgerichtshof hat jüngst entschieden, dass Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten zulässig sind, wenn es der Gesundheit der Bürger dient. Ob die Verbote deshalb aber wirklich kommen werden, bleibt weiterhin ungewiss. Wie es bei Autokäufern nun um das Interesse an Dieselfahrzeugen steht, hat die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ bei zwei Autohändlern in Ellwangen nachgefragt.

„Im Moment stagniert die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen, außer bei Firmenkunden oder Vielfahrern“, sagt Fritz Beilharz, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Ellwangen und Sprecher der Kfz-Innung. An den Umsatzzahlen merke er das im Großen und Ganzen zwar noch nicht, aber die Tendenz der Privatkunden gehe mittlerweile eher in Richtung benzinbetriebene Fahrzeuge. Diese Entwicklung bewertet Beilharz jedoch eher als Hysterie verschreckter Käufer. Viele Privatkunden seien durch die unklare Lage, was in Zukunft kommen könnte, verunsichert. Das müsse sich erst einmal wieder alles beruhigen, sagt der Opelhändler.

Automobilindustrie und Politiksollen ihre Hausaufgaben machen

„Die Automobilbranche und die Politik müssen ihre Hausaufgaben machen. Was in der Industrie schiefgelaufen ist, muss wieder zurechtgerückt werden“, sagt Beilharz. Er sei stark dafür, dass bei den Dieseln mit der Abgasnorm Euro 5 eine Nachrüstung der Hardware vorgenommen werde. Seiner Meinung nach könnten dafür auch Steuergelder verwendet werden. „Einen Teil sollte man staatlich fördern, beziehungsweise über die eingenommene Mehrwertsteuer finanzieren. Einen Großteil muss aber natürlich die Industrie selbst bezahlen“, sagt er.

Was ältere Dieselfahrzeuge anbelangt, rät der Autohändler seinen Kunden jedoch umzusteigen. „Dann sollte man wirklich wechseln. Entweder auf einen Euro-6-Diesel oder einen Benziner, je nach Fahrleistung“, sagt der Sprecher der Kfz-Innung.

Eine Zurückhaltung bei den Kunden stellt auch Lutz Härterich vom Autohaus Koch-BAG fest. „Es herrscht Verunsicherung, deshalb ist sowohl im Gebrauchtwagenbereich als auch bei Neufahrzeugen die Nachfrage nach Benzinern etwas höher“, erklärt der Geschäftsführer. Grund für die Unsicherheit seien die ungenauen Informationen zum Thema. „Es gibt Aufklärungsbedarf“, so Härterich. Er ist überzeugt: In Wirklichkeit lohne sich der Kauf eines Diesels. Und er erklärt auch, warum.

Fahrverbote würden nur für ältere Dieselfahrzeuge gelten

„Wenn man die Kunden aufklärt, sehen sie die Dinge anders“, ist Härterichs Erfahrung. Die jetzt vom Gericht zugelassenen Fahrverbote würden in Stuttgart im ersten Schritt vermutlich nicht vor September 2018 greifen und nur ältere Diesel-Autos mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter betreffen. „Unsere gebrauchten Dieselfahrzeuge erfüllen aber die Abgasnorm Euro 5“, versichert Härterich.

Euro-5-Diesel könnten frühestens nach einer Übergangsfrist betroffen sein, vom 1. September 2019 an. Diesel, die die aktuelle Abgasnorm Euro 6 erfüllen, dürften weiterhin uneingeschränkt in allen deutschen Innenstädten fahren. „Und Neuwagen haben ohnehin Euro 6“, so der Koch-BAG-Geschäftsführer. Sie jetzt zu kaufen lohne also: „Die meisten Händler haben derzeit mehr auf Lager, es ist also eine gute Auswahl da.“

Um ihre Überbestände abzubauen, gewährten die Händler außerdem Preisnachlässe, wenn auch unwesentliche, und Sonderkonditionen etwa bei der Finanzierung.

Das komplette Aus für den Diesel sieht Härterich nicht. Denn wenn auch ohne Dieselmotoren weniger Stickoxide als Teil der Feinstaubbelastung in die Luft gelängen – beim CO2-Ausstoß sei es gerade anders herum, ein Dieselmotor verhalte sich klimafreundlicher als ein Benziner.

Ohne Diesel, merkt Härterich an, werde man die Vorgaben der EU-Kommission zu den CO2-Grenzwerten gewiss nicht erfüllen. „Ihn zu verdammen, hat also gar keinen Wert.“