Für Modernisierung: Christophorus-Werkstatt erhält 400 000 Euro

Die Christophorus-Werkstatt in der Haller Straße wird für rund 1,5 Millionen Euro saniert. Bei einem Besuch hat sich der Landtagsabgeordnete Winfried Mack ein Bild von der Arbeit gemacht. Es sei „ein unglaublich wertvoller Dienst, der hier geleistet wird.“ Seit Beginn der Pandemie sei die Arbeitsbelastung stark gestiegen, und gerade die Behindertenhilfe stehe nicht im öffentlichen Fokus. „Deshalb freue ich mich, dass die Christophorus-Werkstatt in Ellwangen 400 000 Euro Projektförderung für die Modernisierung erhält“, so Mack.

Bei der Sanierung sind moderne Anforderungen an das Gesamtgebäude und die Technik eingeflossen, bezogen auf Elektro- und EDV-Installationen und aktuelle Brandschutzvorschriften. Darüber hinaus wird auf dem gesamten Flachdach der Werkstatt in der Haller-Straße eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Träger der Einrichtung ist die Stiftung Haus Lindenhof, eines der größten Sozialunternehmen im Ostalbkreis sowie in den Kreisen Göppingen und Heidenheim. Der Verbund Arbeit der Stiftung Haus Lindenhof, zu dem auch die Christophorus-Werkstatt gehört, bietet an vier Standorten rund 800 Menschen mit Behinderung berufliche Teilhabe.

„Die Arbeit für Menschen mit Behinderung befindet sich im Umbruch. Schon seit Langem wird die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung gefordert“, sagten die beiden Vorstände der Stiftung Haus Lindenhof, Hermann Staiber und Prof. Dr. Wolfgang Wasel. Dies bedürfe Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber auch Brückenkonzepte, wie sie über die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bereits vorhanden seien. Deren Weiterentwicklung werde eine der großen Aufgaben der Zukunft sein. „Daher ist die weitergehende Förderung des Landes Baden-Württemberg essentiell. Wir freuen uns ganz besonders darüber und danken Winfried Mack für die Unterstützung“, so Staiber und Wasel.

„Menschen mit Behinderung sollen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können“, bestätigte Mack. Ein besonderes Augenmerk liege bei der Landesförderung daher auf dem inklusiven Arbeiten. Hier brauche es gut ausgestattete Räumlichkeiten. Das Werkstattgebäude der Christophorus-Werkstatt am Standort Ellwangen, das 1986 in Betrieb genommen wurde, entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb wurden Planungen für den dringenden Umbau und die notwendige Modernisierung angestellt und mit den Sozialplanern des Ostalbkreises abgestimmt.

Der Landtagsabgeordnete möchte junge Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Christophorus Werkstatt begeistern, denn „es ist ein sinnstiftendes Jahr, bei dem Menschen mit Handicap dabei unterstützt werden, am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ So würden Barrieren nicht nur in den Köpfen, sondern auch ganz praktisch abgebaut, so Winfried Mack.

In der Region Ellwangen bietet die Stiftung Haus Lindenhof den Menschen differenzierte und sozialräumliche Angebote in der Christophorus-Werkstatt, im Förder- und Betreuungsbereich Martin von Porres, in den Wohnhäusern Kamillus, Klara von Assisi und Edith Stein sowie in den Wohngemeinschaften Aalen-Grauleshof und Abtsgmünd. Darüber hinaus gibt es eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in der Innenstadt Ellwangens.