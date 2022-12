Für eine attraktive Innenstadt: Ellwangen holt sich Expertenhilfe für seine Schaufenster

Ist eine gute Schaufensterinszenierung wichtig für ein Geschäft? Können tolle Schaufenster die Innenstadt beleben? Ellwangens Citymanagerin Verena Kiedaisch ist davon fest überzeugt. Die Schaufenstergestaltung hatte die Citymanagerin als eine von mehreren Maßnahmen beim Bund im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beantragt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Inzwischen wurde dem Vorhaben zugestimmt und das Ellwanger Stadtmarketing bereitet aktuell die Umsetzung der ersten Projekte vor.

„Wir wollen die Stärken des ansässigen Handels in der Innenstadt noch besser zeigen“, sagt Kiedaisch. „In der Kleinstadtperle Ellwangen haben wir eine besonders hohe Dichte an Inhaber geführten Geschäften – mit ausgewählten Sortimenten und viel Persönlichkeit. Das sollte auch über eine hervorragende Präsentation in den Schaufenstern – die „Wow-Fenster“ – zum Ausdruck gebracht werden.“

Das Citymanagement holt sich dafür Experten an Bord, heißt es weiter in der Mitteilung. Mit Karin Wahl, zertifizierte Fachfrau für visuelles Marketing, startet Mitte Dezember eine erste Analyse der Ellwanger Innenstadtschaufenster. Nach Begehungen und persönlichen Gesprächen wird Anfang 2023 ein Online-Workshop mit Tipps und Tricks stattfinden. Im Anschluss werden ebenfalls mit Unterstützung von Experten für visuelles Marketing neue Konzepte für die Inszenierung der Schaufenster ausgewählter Geschäfte in der Innenstadt umgesetzt, die bereits im Frühjahr und Sommer ihre positive Wirkung für die Geschäfte und auch die Innenstadt entfalten sollen.

Auch Oberbürgermeister Michael Dambacher sieht diese Maßnahme als einen Baustein für mehr Frequenz in der Innenstadt: „Das Schaufenster ist die Visitenkarte eines Ladens. Eine attraktive Gestaltung zieht Menschen an und lädt zum Eintreten ein. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt die Händler direkt unterstützen können.“