Für Dorothea Beyrle aus Ellwangen fielen Fahrprüfung und Hochzeit auf denselben Tag

Es gibt nur wenige Ereignisse, die der Mensch ein Leben lang in Erinnerung behält. Die Hochzeit oder die bestandene Führerscheinprüfung dürften für die meisten zu diesen seltenen Gelegenheiten gehören – vor allem aber, wenn beides am gleichen Tag stattgefunden hat. So zumindest erging es Dorothea Beyrle aus Ellwangen vor 59 Jahren.

Bevor sich die 25-jährige Braut am 15. März 1963 zum Standesamt aufmachte, standen für sie zuerst noch die schriftliche und die praktische Führerscheinprüfung auf der Tagesordnung. Im Gespräch erzählt sie der „Ipf- und Jagst- Zeitung“ vom, wie sie selbst sagt, aufregendsten Tag ihres Lebens.

Damals seien nur wenige Frauen Auto gefahren. Um den Führerschein zu machen, war zunächst das Einverständnis des Ehemannes erforderlich. Im Fall von Dorothea Beyrle gestaltete es sich jedoch umgekehrt. „Ich wollte den gar nicht machen“, erinnert sich die heute 84-Jährige. „Aber mein Mann hat mich hingejagt.“

Pragmatisches Motiv

Dahinter habe ein ganz pragmatisches Motiv gestanden: „Wenn man ausgegangen ist, konnte man kaum was trinken“, erklärt Beyrle das Dilemma, vor dem ihr Mann jedes Mal stand, wenn die beiden mit seinem grünen VW Käfer unterwegs waren. Im Dezember 1962 meldete er seine Angebetete also bei der Ellwanger Fahrschule Bauer an.

Beyrle kann sich noch gut an ihre erste Fahrstunde erinnern. Gleich zu Anfang habe sie ihr Fahrlehrer angewiesen, die Tankstelle auf der anderen Straßenseite anzusteuern. „Da passen wir nicht rein, das ist viel zu eng“, habe sie mit Blick auf die schmalen Streifen zwischen Zapfsäule und Mauer entgegnet. Letztendlich sei es aber doch gegangen.

Weiter hätten die winterlichen Wetterverhältnisse Beyrles Fahrausbildung erheblich erschwert. Seitlich der Straßen hätten sich hoher Schnee gehäuft. Außerdem sei es im Auto so kalt gewesen, dass sie dicke Stiefel anziehen hätte müssen, die ihr jegliches Gefühl für Gas-, Brems- und Kupplungspedal genommen hätten.

Ausgerechnet der Hochzeitstag

Um sich auf die schriftliche Prüfung vorzubereiten, habe sie jedes Mal persönlich zur Fahrschule gehen müssen – zeitlich nicht einfach für Beyrle, die damals als Krankenschwester im Ellwanger Krankenhaus arbeitete.

Der Termin für Beyrles Prüfungen wurde schließlich ausgerechnet auf den Tag ihrer Hochzeit gelegt. Doch eine Verschiebung sei für sie nicht infrage gekommen: „Ich wollte den Führerschein unbedingt noch ledig machen.“ Warum ihr das so wichtig war, könne sie gar nicht genau sagen. „Ich wollte einfach stolz sein, dass ich das geschafft habe.“

Gleichzeitig mit ihr habe noch eine andere Krankenschwester den Führerschein gemacht. Neben den beiden hätten sich am Morgen des 15. März noch rund 20 Männer für die Prüfung eingefunden. „Die haben noch Sprüche gemacht, nach dem Motto: Frauen können eh nicht Auto fahren“, erzählt Beyrle. Aber davon ließ sie sich nicht einschüchtern.

Bei der Trauung bin ich immer noch Auto gefahren Dorothea Beyrle

Direkt im Anschluss ging es zur praktischen Prüfung. Obwohl sie zuvor etwa 15 Fahrstunden gehabt hätte, sei sie dabei sehr nervös gewesen. Doch schon nach nur rund 20 Minuten habe der Prüfer die Fahrt beendet. Sie könne ruhig ein bisschen schneller fahren, habe er resümiert. Ansonsten sei er aber zufrieden gewesen.

Wieder an der Führerscheinstelle angekommen, hätten dort bereits der Bräutigam und die Trauzeugen gewartet. Von dort aus sei es direkt zum Standesamt gegangen. „Bei der Trauung bin ich im Kopf immer noch Auto gefahren“, erinnert sich Beyrle schmunzelnd.

Erstmals habe sie von ihrem Führerschein Gebrauch gemacht, als sie ihre Eltern in Oberkochen besuchen wollte. Doch nach ein paar Kilometern habe ihr Mann das Steuer übernommen. Das sei ihm sicherer gewesen. „Richtig fahren gelernt habe ich dann erst alleine“, sagt Beyrle.

Noch sicher unterwegs

Ihr Mann habe ihr den Käfer häufig überlassen, um zur Arbeit zu fahren. Sie und ihre Kollegin seien damals die einzigen Krankenschwestern mit einem Führerschein gewesen. Als sie das Fahren allmählich verinnerlicht hatte, habe sie schnell auch Freude daran gefunden.

Irgendwann musste dann das erste eigene Auto her: Eine gebrauchte beige Ente, auf die sie sehr stolz gewesen sei. „Da haben noch viele Männer kein Auto gehabt“, erzählt sie. So mancher Nachbar habe die zweite Garage neben dem Haus der Beyrles neidisch beäugt. Der kleine Citroën habe ihr treue Dienste geleistet. Im Winter sei es im Innenraum allerdings stets bitterkalt gewesen.

Eigentlich habe Beyrle vorgehabt, das Fahren mit 80 Jahren aufzugeben. Doch als es soweit war, habe ihr Sohn gemeint, dass sie doch durchaus immer noch sehr sicher unterwegs sei. So sitze sie auch heute noch regelmäßig hinter dem Lenkrad ihres inzwischen sechsten eigenen Autos.

Keine Strecken mehr

Lange Strecken fahre sie allerdings nicht mehr, das sei ihr zu aufregend. Doch Beyrles Wohngegend sei eine 30-Zone: „Das ist mein Tempo“, freut sie sich. Ärger mit dem Gesetz habe sie im Straßenverkehr nie bekommen. Lediglich vor drei Jahren sei sie einmal mit acht km/h zu viel geblitzt worden und habe dafür 15 Euro Strafe zahlen müssen. „Das war es aber auch schon“, sagt Beyrle zufrieden.

Und ihre Ehe? Die sei glücklich verlaufen – bis ihr Mann vor rund zehn Jahren verstarb. Die Geschichte, die das Paar verband, ist einzigartig und erfreue noch heute die Gemüter, wenn Dorothea Beyrle mal wieder nach dem 15. März 1963 gefragt wird.