Für den Igel ist es fünf vor 12

Von Schwäbische Zeitung

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes treten für den Landkreis Sigmaringen neue Regelungen in Kraft, teilt das Landratsamt am Sonntagabend mit. Baden-Württemberg hat das von Bund und Ländern beschlossene Konzept der stufenweisen Lockerung nun in der neuen Corona-Verordnung verankert. Das Konzept legt ein auf Land- und Stadtkreise bezogenes Vorgehen fest.

Aktuell liegt die Inzidenz bei 83,3. Damit gelten die Maßnahmen zur Abwehr einer akuten Gesundheitsnotlage nach der Corona-Verordnung in der Fassung vom 7.