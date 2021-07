Für den guten Zweck: Triathlet Andy Wolpert sucht das Extrem

Andreas Wolpert liebt die bergige Langdistanz: Als Triathlet hat er in den vergangenen Jahren viele Erfolge bei „XTreme Triathlons“ gesammelt, war bei prestigeträchtigen Großveranstaltungen wie dem Norseman in Norwegen sowie dem Inferno Triathlon und dem Swissman in der Schweiz am Start. 2014 gewann er den Swissman sogar, bei dem er 2020 wieder starten wollte, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

„Meine Frau hatte mir zum 40. Geburtstag noch einmal die Teilnahme geschenkt, obwohl ich eigentlich mit den großen Rennen aufhören wollte“, blickt Wolpert zurück. Der Karriereschlusspunkt fiel 2020 wegen der Corona-Pandemie aus und auch für das Jahr 2021 wurde das Rennen abgesagt. „Ich war schon ins Training eingestiegen und dachte mir, wohin mit der Form?“

Also reifte bei Wolpert der Gedanke, in seiner Heimatstadt Ellwangen an der ersatzweise ausgerufenen virtuellen Swissman Challenge teilzunehmen. „Um dem Ganzen mehr Sinn zu verleihen will ich mit der Aktion Spenden für den guten Zweck sammeln.“

Wolperts Tagesprogramm für den kommenden Samstag, 10. Juli, lautet: 3,8 Kilometer Schwimmen im Kressbachsee, 180 Kilometer Radfahren mit 3770 Höhenmetern und 42 Kilometer Laufen mit 1980 Höhenmetern – das gleiche Programm, wie es die Originalstrecke des Swissman vorsieht.

Schon 2014 hatte der Spendenhintergrund zugunsten der Organisation „Unterwegs gegen Krebs“ Wolpert zur Höchstleistung getrieben, als er das Rennen in der Schweiz sensationell gewann. Nun soll wieder über „Unterwegs gegen Krebs“ für einen guten Zweck gesammelt werden – für den Kinderhospizdienst der Malteser in Aalen. Er unterstützt Familien bei der Pflege schwerstkranker Kinder. „Ich werde einen Tag lang kämpfen“, sagt Wolpert. „Andere Kämpfe dauern viel länger.“

Wolperts Mammutprogramm soll für Aufmerksamkeit sorgen, schließlich wird er am Wettkampftag auf den Ellwanger Straßen regelmäßig zu sehen sein. Um die geforderten Höhenmeter zu schaffen, hat er sich sehr spezielle Strecken vorgenommen. Nach dem Schwimmen im Kreßbachsee – Start: 6 Uhr – geht es auf eine Pendelstrecke mit dem Rad über Holbach und Eigenzell nach Ellenberg und zurück. Rund 15 Mal wird er die Distanz absolvieren.

Dann geht es den steilen Kappellenweg hinauf auf den Schönenberg und anschließend hoch aufs Schloss, insgesamt rund 20 Mal. „Nur so kann ich die geforderten 1980 Höhenmeter auf 42 Kilometer schaffen“, sagt Wolpert, der mit einer Renndauer von 12 oder 13 Stunden rechnet. „Das Schwierigste beim Laufen sind die Abwärtspassagen, weil das Bremsen auf die Oberschenkel geht“, sagt der Athlet, der von den anderen Rennen eher die Aufstiege in die Berge gewöhnt ist.

Von einer größeren Rahmenorganisation habe man aufgrund der nach wie vor herrschenden Corona-Regeln verzichtet, sagt Wolpert, der dennoch hofft, viele Unterstützer motivieren zu können. „Ich will nicht nur alleine vor mich hinrennen, sondern dem ganzen als lokale Aktion einen Sinn geben.“

Das absolvierte Streckenprofil wird per GPS-Aufzeichnung festgehalten und kann als Wertung für die virtuelle Swissman-Challenge eingereicht werden. Andreas Wolperts Ziel ist, durchzuhalten und die extreme Herausforderung für Geist und Körper zu schaffen. „Für mich steht ganz klar der gute Zweck im Vordergrund, den Kampf anzunehmen.“