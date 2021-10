Für das Landhotel „Hirsch“ in Neunheim sind die Wildwochen ein Muss

Wir verlosen im „Hirsch“ in Neunheim ein Essen für zwei Personen. Wer teilnehmen möchte, ruft am Freitag, 29. Oktober, zwischen 15 und 15.10 unter Telefon 07961 / 988867 an.

Neue Öffnungszeiten im „Hirsch“ ab 8. November: Montag bis Mittwoch ab 17 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr und ab 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 15 Uhr.