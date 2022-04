Führungswechsel beim DRK Röhlingen

Um die Zukunft des DRK-Ortsverein Röhlingen braucht man sich auf absehbare Zeit keine Sorgen machen. Bei der jüngst stattgefundenen Hauptversammlung konnten alle frei werdenden Leitungspositionen durchweg mit jungen Kräften besetzt werden. Für den mit großem Beifall verabschiedeten Vorsitzenden Franz Brenner (Rötlen) rückt Dominik Veile (Röhlingen) nach.

Im letzten Jahresbericht des Vorsitzenden Franz Brenner schwang durchaus etwas Wehmut mit. Über neun Jahre hatte er die Geschicke des Ortsvereins geleitet. Jetzt äußerte er die Hoffnung, dass nach einem Abklingen der Corona-Pandemie, das Vereinsleben wieder richtig aufleben und das DRK seine bisherigen Aufgaben wieder uneingeschränkt wahrnehmen könne. Es sei erfreulich, dass der Ortsverein in den vergangenen Jahren keinen personellen Aderlass zu verkraften hatte. Auch das sei eine starke Motivation für die Zukunft.

Bereitschaftsleiter Michael Uhl und Schriftführerin Christine Halt ließen die Vereinsjahre 2019, 2020 und 2021 Revue passieren. Die 46 aktiven Helferinnen und Helfer des Vereins waren mit ihren Sanitätsdiensten bei vielen sportlichen und kulturellen Veranstaltungen unentbehrliche Stützen. Blutspendetermine in Pfahlheim und Röhlingen, die stets stark nachgefragte Seniorenarbeit im Schulterschluss mit der katholischen Kirchengemeinde, Kinderbedarfsbörsen und gesellige Runden sind weitere Schwerpunkte im Vereinsleben.

Seit neuestem unterstützt ein Arbeitskreis aus Freunden, Jugendrotkreuz, Eltern und Partnern diese Aktivitäten. Das erleichtere insbesondere große und mehrtägige Veranstaltungen. Während 2019 noch 4556 Einsatzstunden in der Jahresbilanz standen, waren es coronabedingt 2020 nur noch 1381 und 2021 – nach einem leichten Anstieg – 1494 Einsatzstunden.

Die Leiterin des Jugendrotkreuzes Daniela Baier zeigte sich erfreut, dass das „hohe Niveau“ in der Jugendarbeit gehalten werden konnte. Unterstützt von ihrer Stellvertreterin Katharina Merkle, Rebekka Rathgeb und Dominik Veile, konnte den „Pflästerlesklebern“ ein abwechslungsreiches Programm geboten werden.

Der Verantwortliche für die Seniorenarbeit, Eugen Maile, zeigte sich in seiner Rückschau nachdenklich und zuversichtlich zugleich. Gerade die ältere Generation sei von den Pandemieauswirkungen stark betroffen. Im laufenden Jahr werde seine Abteilung die Arbeit „auf neue Beine“ stellen. Man hoffe, so an frühere Teilnahmefrequenzen anknüpfen zu können.

Claudia Metzger trug der Versammlung den Kassenbericht vor und konnte eine „sehr zufriedenstellende Finanzsituation“ des Vereins vermelden. Die Kassenprüfer Leonhard Walter und Otto Wünsch attestierten ihr eine sorgfältige Verwaltung.

Kreisbereitschaftsleiter Philipp Schappacher nahm die Ehrung für langjährige aktive Vereinstreue vor. Für 15 Jahre: Petra Ebert, Florian Fuchs und Matthias Fuchs. Für 20 Jahre: Rebekka Rathgeb. Für 25 Jahre: Martina Jaumann, Stephanie Link, Michael Maier, Thomas Maier, Katharina Merkle, Florian Rathgeb und Michael Uhl. Für 30 Jahre: Franz Brenner, Susanne Brenner, Ilona Fischer, Renate Frankenreiter, Hubert Fürst, Monika Geiß, Lucia Ledl, Melanie Metzger, Josef Spaag und Stephanie Wagner. Für 40 Jahre: Dr. Max Gebhard. Für 45 Jahre: Xaver Graf, Anton Rathgeb, Irmgard Stock und Leonhard Walter. Für 60 Jahre: Siegfried Fuchs und Paul Liesch.

Die Wahlen des Vorstands brachten folgendes Ergebnis: Dominik Veile übernimmt den Vorsitz von Franz Brenner. Sein Stellvertreter wird Michael Maier (bisher Josef Spaag). Stephanie Link übernimmt von Claudia Metzger die Führung der Kasse und wird von Rebekka Rathgeb vertreten. Sabrina Betzler folgt Christine Halt als Schriftführerin.

In ihren bisherigen Funktionen bleiben Daniela Baier und Katharina Merkle als Jugendrotkreuzleiterin beziehungsweise Jugendrotkreuzvertreterin, Michael Uhl, als Bereitschaftsleiter und Sabrina Betzler als seine Stellvertreterin, sowie Anton Rathgeb als Seniorenvertreter.

Ortsvorsteher Walter Schlotter, der erstmals bei einer DRK-Jahresversammlung zu Gast war, würdigte die „beispielhaften Leistungen“ der Aktiven und des Jugendrotkreuzes für die Dorfgemeinschaft. Vor allem die gute Jugendarbeit stimme ihn hoffnungsvoll.

Philipp Schappacher Kreisbereitschaftsleiter, knüpfte daran an und nannte die Jugendarbeit des DRK „ein markantes Aushängeschild des Ortsvereins“. Das Rote Kreuz lebe von der Kameradschaft der Aktiven und im Sinne vieler Hilfsbedürftigen hoffe er, dass der reguläre Dienstbetrieb bald wieder im Interesse der Menschen mit Leben gefüllt werden könne.

Dass Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr enge und verlässliche Partner im Rettungswesen sind, unterstrich der Röhlinger Feuerwehrkommandant Markus Spaag. Bei den gemeinsamen Übungen und Einsätzen zeige sich auf beiden Seiten ein großes Vertrauen und Routine. Kameradschaftliche und gesellige Zusammenkünfte beider Organisationen festigten zudem den Teamgeist.