Führung durchs Alamannenmuseum

Am Sonntag, 5. Dezember, bietet das Alamannenmuseum um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Museumsausstellung an. Während im Erdgeschoss die frühe Alamannenzeit, die Zeit der Völkerwanderung, thematisiert wird, geht es in den oberen Stockwerken um die sogenannte Merowingerzeit, als Alamannien ein fränkisches Herzogtum war. Bei der Führung wird auch die neue Sonderausstellung „Ein kleines Dorf in einer großen Welt“ vorgestellt.

Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten. Im Zuge der aktuellen Corona-Alarmstufe II des Landes gilt 2 G+. Die Geimpften- oder Genenesennachweise werden gemeinsam mit einem amtlichen Ausweisdokument überprüft. Es muss ein Impfzertifikat mit QR-Code vorgelegt werden, entweder in Papierform oder digita), das heißt, der Zutritt allein mit dem gelben Impfausweis ist nicht mehr zulässig.