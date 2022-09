Führung durch die Innenstadt und das Schloss Ellwangen

Die Tourist-Information Ellwangen bietet im Rahmen der Sommerführungen am Samstag, 10. September, eine Stadtführung und eine Schlossführung an. Für beides ist keine Anmeldung nötig, heißt es in einer Vorschau.

Zu besonderen Plätzen und historischen Gebäuden der Innenstadt führt Annette Bezler. Beginn ist um 10.30 Uhr am Eingang der Tourist-Information, Marienstraße 1. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schüler und Studenten. Es gelten die zum Zeitpunkt der Stadtführungen gültigen Corona-Bestimmungen.

Bei der Schlossführung „Wo die Fürstpröpste residierten – Schloss Ellwangen/Schlossmuseum“ erfahren die Teilnehmer Wissenswertes und Amüsantes aus der reichen Geschichte von Schloss Ellwangen und seiner ehemaligen Bewohner. Der Rundgang führt zu den zahlreichen Prunkräumen des Schlossmuseums mit seinen umfassenden Sammlungen, welche einen Einblick in die über 1250-jährige Kunst und Kultur von Stadt und Fürstpropstei Ellwangen bieten. Dazu gehören unter anderem Eisenkunstguss, Schrezheimer Fayencen und Porzellane, Barockkrippen und die umfangreiche Sammlung historischer Puppenstuben. Besichtigt werden kann auch der Thronsaal sowie das prunkvolle Treppenhaus. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Eingang des Schlossmuseums im dritten Stock. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Schüler und Studenten. Es gelten die zum Zeitpunkt der Schlossführung gültigen Corona-Bestimmungen und der Zutritt ist nur mit Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske möglich.