Die Tourist-Information Ellwangen bietet im Rahmen der Sommerführungen am Samstag, 17. September, eine Stadtführung an. Zu besonderen Plätzen und historischen Gebäuden der Innenstadt führt Hedwig Ernsperger. Beginn ist um 10.30 Uhr am Eingang der Tourist-Information, Marienstraße 1. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schüler und Studenten. Es gelten die zum Zeitpunkt der Stadtführungen gültigen Corona-Bestimmungen.