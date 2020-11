Fuchs verirrt sich in die Ellwanger Innenstadt

Eine freie Fahrt im Fahrzeug eines Jagdpächters bekam ein Fuchs am Samstag, nachdem er sich am Vormittag in die Ellwanger Innenstadt verirrt hatte. Das Tier wurde von mehreren Bürgern an verschiedenen Örtlichkeiten gesehen, die die Polizei verständigten. Reineke konnte nach einigem hin und her schließlich am Nachmittag in der Bahnhofstraße „festgenommen“ und einem Jagdpächter übergeben werden, der ihn im Wald wieder aussetzte.