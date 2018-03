Fußballturnier wird immer spannender

Ende Februar hat ein Fußballturnier und der Buchenberghalle in Ellwangen statt. Es haben sieben Mannschaften bei dem Turnier teilgenommen: die Rupert-Mayer-Schule, das Peutinger-Gymnasium, das Hariolf-Gymnasium, zwei Mannschaften der Buchenbergschule und zwei Mannschaften von der Mittelhofschule.

Jedes Team spielte gegen jedes andere und hatte somit sechs Spiele. Auf dem Spielfeld standen jeweils sechs Spieler eines Team, fünf Feldspieler und ein Torwart. Ein Spiel ging neun Minuten. Die Regeln besagten, dass, wenn der Torwart den Ball über die Mittellinie geworfen hat, das gegnerische Team einen Freistoß bekam. Man spielte auch mit Bande, das heißt, es gab kein Seitenaus, und es gab die Rückpassregel: Wenn ein Spieler zu seinem Torwart zurückspielt und der den Ball in die Hand aufnimmt, gab es einen Freistoß für das gegnerische Team. Es durften nur Schüler von der Klasse acht bis neun mitmachen. Während des Turniers gab es keinen Streit, kaum Fouls und es hat den Mannschaften Spaß gemacht.

Am Ende gab es eine Siegerehrung. Alle Teilnehmer haben einen kleinen Preis – Schokolade – bekommen und den Schulsanitätern der Buchenbergschule wurde gedankt. Die ersten drei Plätze verdientes sich einen Pokal. Der erste Platz ging an das Peutinger-Gymnasium, der zweite Platz an das Hariolf-Gymnasium, der dritte Platz an die Mittelhofschule, Vierter wurde die erste Mannschaft der Buchenbergschule, den fünften Platz machte die Mittelhofschule, den sechsten die Rupert-Mayer-Schule und der siebte Platz ging an die zweite Mannschaft der Buchenbergschule. Anschließend haben ein paar Buchenbergschüler noch geholfen, die Tore und die ganzen elektrischen Geräte aufzuräumen.