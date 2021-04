Früherer Hangar wird Crailsheims neue Stadthalle

Crailsheims Oberbürgermeister Christoph Grimmer hat in der vergangenen Woche den Notarvertrag zum Erwerb des Hangars unterschrieben. Für 7,5 Millionen Euro erhält Crailsheim somit nicht nur eine Stadthalle, sondern auch ein 20 500 Quadratmeter großes Areal, auf dem der Basketball-Bundesligist „Hakro Merlins“ Crailsheim eine neue Heimat finden könnte.

Seit fast einem Jahrhundert sprechen die Menschen in Crailsheim über die Notwendigkeit einer Stadthalle. Bereits 1925 hatte der Gemeinderat ein entsprechendes Raumprogramm verabschiedet, seitdem standen 13 verschiedene Standorte im Fokus der Betrachtungen. Nun haben diese Diskussionen ein Ende gefunden. Für 7,5 Millionen Euro erwirbt die Stadt damit das rund 20 500 Quadratmeter große Areal samt den darauf befindlichen Gebäuden sowie der Ausstattung – mit Ausnahme des Flug-Oldtimers „Fieseler Storch“, der im Hangar ausgestellt ist. Die erste Kaufpreisrate beläuft sich dabei auf 6,1 Millionen Euro. Mit dem Eigentumsübergang eines aktuell an einen Nachbarbetrieb vermieteten Gebäudes wird Anfang 2022 die zweite Rate in Höhe von 1,4 Millionen Euro fällig.

Fast genau vor einem Jahr war der bisherige Besitzer Thomas Stegmaier auf die Verwaltungsspitze der Stadt zugekommen und hatte ihr mitgeteilt, dass er das Gebäude nicht länger als Veranstaltungsörtlichkeit betreiben möchte. Unabhängig von dieser Mitteilung hatte die Verwaltung zuvor bereits eine Machbarkeitsstudie für den Neubau einer Stadthalle am Volksfestplatz in Auftrag gegeben. In den Diskussionsprozess wurde dann der Hangar als Alternative aufgenommen, nachdem sich abzeichnete, dass auf dem Volksfestplatz-Areal nur eine kostenintensive Kompromisslösung möglich gewesen wäre. Im Frühsommer 2020 gaben im Gemeinderat verschiedene Nutzergruppen ein Statement ab und sprachen sich dabei mehrheitlich für den Hangar-Erwerb aus. Dieser Empfehlung folgte auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. Juli des vergangenen Jahres.

Der Erwerb des Hangars ist dabei allerdings nur der Anfang eines Entwicklungsprozesses. „Wir haben nicht nur das Gebäude als Veranstaltungs- beziehungsweise Stadthalle, sondern auch das 20 500 Quadratmeter große Grundstück gekauft. Auch die Realisierung einer bundesligatauglichen Basketballhalle durch die Hakro Merlins Crailsheim kann nun weiterverfolgt werden“, freut sich Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler über den Vollzug. Im Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2020 war festgelegt worden, der Crailsheim Merlins GmbH für die Freifläche südlich des Hangars ein Erbbaurecht anzubieten, um dort eine mögliche Spielstätte zu realisieren.