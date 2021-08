Frontalzusammenstoß: Drei Schwerverletzte

Auf der B19 hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 68-Jähriger war kurz vor 13 Uhr aus Richtung Schwäbisch Hall in Richtung Gaildorf unterwegs. Kurz vor Gaildorf kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Sowohl dessen 63-jährige Fahrerin, sowie der 31-jährige Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Der 31-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrerin, sowie der ebenfalls schwer verletzte 68-Jährige wurden ebenfalls von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die B19 war an der Unfallstelle zunächst für die Versorgung der Verletzten, sowie für die Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig umgeleitet.