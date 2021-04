Frontal gegen Baum geknallt: 57-Jähriger schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist ein 57-jähriger Fahrer auf der B290 von Randenweiler in Richtung Steinbach gefahren. Vermutlich wegen weit überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und knallte frontal gegen einen Baum.

Hierbei wurde der Fahrer zunächst im Pkw eingeklemmt, konnte aber durch Ersthelfer geborgen werden. Er erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B290 in diesem Bereich für nahezu drei Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Frankenhardt und Crailsheim waren mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der Schaden am Baum beträgt etwa 2000 Euro.