Muss das wirklich sein? Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind noch nicht einmal zu Ende, da verkaufen die ersten Supermärkte in der Stadt schon Lebkuchen, Marzipankugeln und andere Weihnachtssüßigkeiten. Übrigens: Das Foto entstand bereits letzte Woche, also noch im August, im Kaufland. Aber der Weihnachtswahnsinn geht durchaus auch noch früher. Wie eine Internetnachrichtenplattform vermeldet, soll ein Supermarkt in Baden-Württemberg bereits am 18. Juli Paletten mit Spekulatius und Lebkuchen in seine Verkaufsräume geschoben haben. Na dann...gesegnete Festtage. Foto: Rimkus