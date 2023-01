Durch den Kontakt mit ihren Kunden im Zweithaarstudio wird Inhaberin Petra Egetenmeyer immer wieder mit dem Thema Hospiz konfrontiert. Aus diesem Grund entschied sie sich, dieses Jahr auf Kundengeschenke und Weihnachtsanzeigen zu verzichten und einen Betrag in Höhe von 500 Euro an das Hospiz Ellwangen zu spenden. (Foto: Friseursalon „Cut by P.“)