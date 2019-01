Der Friseurbetrieb „cut by P.“ spendet dem Hospiz Ellwangen 650 Euro. Es wurde dieses Jahr auf Kundengeschenke verzichtet. In der Vorweihnachtszeit wurde eine Spendenkasse aufgestellt, sodass auch die Spenden der Kunden einflossen. Firmeninhaberin Petra Egetenmeyr übergab den Scheck an die Generaloberin Schwester Veronika Mätzler und Hospizleiter Bernhard Amma. Foto: privat