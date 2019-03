Am Wochenende hat in Schrezheim, pardon, in Obereidorf, Seine Majestät Lamprecht der Siebente, König der Hasen und Karnickel, das Zepter übernommen. Fast 60 Zweit-, Dritt- und Viertklässler der Grundschule Sankt Georg und der Männergesangverein Eintracht Schrezheim haben in der Sankt-Georg-Halle den „Sängerkrieg der Heidehasen“ von James Krüss aufgeführt. Die zweite Gemeinschaftsproduktion von Schule und Verein war ein frühlingsfrisches Vergnügen. Die Regie lag wieder in den bewährten Händen von Gerhard Rettenmaier, die musikalische Leitung hatte Bernd Klein. Instrumental begleitete wieder die Familie Behr aus Stödtlen.

Unvergessen ist die erfolgreiche Aufführung des „Dschungelbuchs“ als erstes gemeinsames Theaterprojekt von Schule und Verein. Jetzt sind die Nachwuchstalente fast schon so bühnenerfahrene „alte Hasen“ wie der Chor gestandener Männer. Selbstbewusst und ohne Scheu vor dem Publikum, das bei zwei Aufführungen die Halle füllte, haben sie den „Sängerkrieg“ um die Hand der hübschen Tochter des Hasenkönigs ausgetragen. Seine Majestät verspricht, die Prinzessin dem Hasen zur Frau zu geben, der am schönsten singen kann. Hase Lodengrün hat Chancen, doch in Direktor Wackelohr und Otto Lampe gewichtige Konkurrenz. Hyazinth Löffelstein ist keine, denn er singt erbärmlich falsch.

Ein großartiges Bild

Es ist ein großartiges Bild gewesen: auf der einen Seite der mit echten Nadelbäumen bestückten Bühne die jungen Sängerinnen und Sänger in leuchtendem Dottergelb, auf der anderen Seite die Herren der Eintracht in würdigem Schwarz, gekrönt von kleidsamen Hasenohren. Der Hasenfrühling naht, hopp hopp geht’s ab durchs frische Grün: „Frisch gehopst ist halb gewonnen“, weiß der hübsche Hase Lodengrün. Für den Sängerwettstreit soll er ein Lied komponieren, schläft aber ein. Kein Wunder, wenn so einschmeichelnd „La Le Lu“ gesungen wird. Dann lassen die Stimmen der alten Hasen den Wald erwachen, die Sonne geht auf und bringt Szene und Gemüt zum Leuchten.

Doch nicht mal zackige Bläserklänge des Musikvereins Schrezheim zum Auftakt des Sängerkriegs wecken Lodengrün auf. Fast verschläft er das Ereignis, denn Wackelohr hat seine Sonnenuhr verstellt. Natürlich gibt’s trotzdem ein Happy End, in der Hasenheide zwischen Feld und Weide ist die Welt schließlich noch in Ordnung. Keine kann so schön mit den Wimpern klimpern wie des Königs Tochter, keiner singt so schön wie Lodengrün.

Dass sich Autor James Krüss auf Wagners „Tannhäuser“ und den Sängerkrieg auf der Wartburg bezieht, „Lodengrün“ eine Anspielung auf Schwanenritter „Lohengrin“ und das Ganze eigentlich eine Parodie auf Wagners Werke ist, wen kümmert’s an diesem hasenheiteren Frühlingswochenende in Schrezheim. Wer da nicht mithopste, dem ist nicht zu helfen.