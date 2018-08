Verschont von Unwettern ist das diesjährige Summer Breeze-Festival friedlich verlaufen. Rund 38 000 Metal-Fans feierten ausgelassen beim zweitgrößten Hard'n'Heavy-Open-Air nach Wacken. 130 Bands gaben auf den vier Festivalbühnen Vollgas.

Als Headliner boten Größen wie Arch Enemy, Trivium und W.A.S.P. Bühnenshows der Extraklasse und legten bombastische Auftritte hin, die das Publikum vor der Main Stage regelrecht in Ekstase versetzten. Aber auch Bands wie Orange Goblin oder Beartooth bewiesen auf der etwas kleineren T-Stage, dass sie Metal-Fans ordentlich einheizen können. Unzählige Moshpits jagten vor den Bühnen Staubwolken in die Luft, bis ein kleiner Regenschauer am Freitagnachmittag für Matsch unter den Fußsohlen sorgte.

Unweit der T-Stage bekam man davon jedoch nicht viel mit. Dort bot eine überdachte Camel Stage Schutz vor der Nässe. Neuerungen, wie zum Beispiel eine neue Lichtshow, kamen bei den Festival-Besucher gut an.

Vor dem Infield waren Mitglieder des Aalener Govinda-Vereins auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand vertreten. Bereits seit Dienstag waren sie auf dem Gelände unterwegs, um Pfandflaschen zu sammeln. Mit dem Erlös unterstützt der Verein Hilfsprojekte in Nepal.

Nur ein paar Meter weiter hatte sich die Hardcore Help Foundation platziert. Die Organisation ist 2011 nach dem Tsunami in Japan entstanden, erzählt Gründer und Geschäftsführer Rico Huntjens. Damals kam die spontane Idee auf, mit Hardcore Musik Gutes zu tun. Und das hat funktioniert. Das erste Projekt unterstützte Schulen im Tsunamigebiet. Danach folgte ein Projekt, um Obdachlosen zu helfen. Vor ein paar Jahren ist auch ein Hilfsprojekt in Kenia entstanden. Direktspenden und der Verkauf von Merchandising finanzieren die Hilfsprojekte. Über 30 ehrenamtliche Helferinne und Helfer sind bei der Organisation tätig.

Das nächste Summer Breeze findet vom 14. bis17. August 2019 statt. Der Ticketvorverkauf ist bereits angelaufen. Bis zum 1. November gibt es Blind Tickets zum Preis von 111 Euro.