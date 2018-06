Friedensmesse zu Gunsten von jugendlichen Flüchtlingen

Der gemischte Chor der Kolpingsfamilie Ellwangen hat am Sonntagnachmittag in der übervollen Wolfgangskirche die Friedensmesse in G des österreichischen, zeitgenössischen Komponisten Lorenz Maierhofer aufgeführt. Das eindrucksvolle Benefizkirchenkonzert unter der Leitung von Ria Bullinger mit besonderer Friedensbotschaft war zu Gunsten des Kinder- und Jugenddorfes Marienpflege für allein reisende jugendliche Flüchtlinge, speziell für das im März 2016 eröffnete Fachzentrum „Inobhutnahme Josefstal“.

Lorenz Maierhofer komponierte die knapp 30-minütige Friedensmesse, die mit hoffnungsfroher Strahlkraft in der positiven Klangstimmung der G-Dur-Tonart geschrieben ist, im Januar 2015 unter dem Eindruck von weltpolitischen und religiösen Polarisierungen, Anschlägen und Menschen auf der Flucht. Maierhofers Ziel war es, mit der Messe die Glaubensbotschaft einfühlsam, verständlich, komprimiert und intensiv zu vermitteln. Und so ist die Friedensmesse, die Werte wie Toleranz und Humanität vermittelt, eine eher ruhigere, getragene Messe, gleichsam eine Meditation. Denn in jedem der acht Messteile geht es um den Frieden, um Toleranz, um das Miteinander und um die Wertschätzung der Menschen, getragen von christlicher Zuversicht.

Das ist auch das Anliegen der Kolpingsfamilie und ihres großen Vorbildes, des Schuhmachergesellen, Priesters und Sozialreformers Adolph Kolping. So kam es auch in dem Redebeitrag von Martina Jaumann vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Ellwangen mit Blick auf Krieg, Hunger und Flucht zum Ausdruck. „Der Glaube wird instrumentalisiert und missbraucht“, sagte sie. Als Christen will die rund 200 Mitglieder zählende Kolpingsfamilie Ellwangen das Evangelium Jesu Christi glaubhaft leben und stets wachsam sein, dass der Friede und grundlegende soziale und humane Werte nicht durch Verblendungen der Zeit aus dem Auge verloren werden. Ihr Singen fordert deshalb dazu auf, nicht müde zu werden, sich für ein besseres Miteinander einzusetzen und sich ökumenisch und interkonfessionell zu engagieren.

Unterstützung von Gastsängern

Den gemischten Chor der Kolpingsfamilie gibt es seit dem 150-jährigen Jubiläum im Jahr 2011. Männerchor und gemischter Chor haben zusammen 58 Sängerinnen und Sänger. Ergänzt wurde er für die Friedensmesse als Projektchor durch Gastsängerinnen und Gastsänger. Der Chor wurde von Ingeborg Strohm-Scheurer eindrucksvoll am Klavier begleitet. Maria Ohrnberger sprach die einleitenden Texte zu den acht Chorstücken. Die Botschaft des Glaubens mache uns immer wieder zuversichtlich, dass sich Probleme lösen lassen, sagte sie. Lang anhaltender Beifall war den 30 Sängern und Chorleiterin Ria Bullinger, der Ideengeberin des Projekts, sicher. Für die Chormitglieder gab es von Martina Jaumann Friedensglöckchen aus Schokolade. Für die Dekoration der Kirche mit Friedenslichtern sorgte Claudia Böhm von der Frauengruppe von Kolping.

Ralf Klein-Jung, der Vorstand des Kinder- und Jugenddorfes Marienpflege, stellte am Ende des Konzertes das Fachzentrum „Inobhutnahme Josefstal“ für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vor (wir berichteten). Das Benefizkonzert erbrachte ein Spendenergebnis von 2523 Euro. Einige Ellwanger wollten zudem noch die Bankverbindung der Marienpflege für eine zweckgebundene Überweisung. Klein-Jung freute sich über den großen Anklang und bedankte sich für die Unterstützung der Kolpingsfamilie und für die vielen Spenden.

Unter den Konzertbesuchern waren auch Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter, Landtagsabgeordneter Winfried Mack, Bürgermeister Volker Grab, Pfarrer Michael Windisch und der Leiter der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, Berthold Weiß.

Wer noch spenden möchte: Stichwort „Junge Flüchtlinge“

IBAN: DE06 6145 0050 0110 6000 53

BIC: OASPDE6AXXX

Kreissparkasse Ostalb (sj)