Friedensgebet und Vortrag über die Ukraine

Die Redemptoristen feiern am Montag, 27. Juni, das Fest der „Mutter von der Immerwährenden Hilfe“. Die entsprechende Marienikone mit diesem Titel ist in vielen Kirchen der Ordensgemeinschaft auf der ganzen Welt verbreitet. Sie wird auch in der Ukraine sehr verehrt. Aus diesem Anlass ist am Montag, 27. Juni, um 19 Uhr wieder ein Friedensgebet in der Schönenbergkirche.

Tags darauf, am 28. Juni, findet um 20 Uhr im Gemeindesaal Sankt Alfons am Schönenberg ein Vortrag über die Ukraine statt, den Redemptoristenbruder Robert Müller halten wird. Der Ordensmann lebte zweieinhalb Jahre in der Ukraine, ehe er das Land knapp vor Kriegsbeginn verließ. Er wird über die kirchlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ukraine und über die Auswirkungen des Krieges sprechen.