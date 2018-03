Friedensaktivisten fordern Stopp des Wettrüstens

Unter dem Motto „Abrüsten statt Aufrüsten!“ haben sich am Vormittag des Karsamstags mehr als 300 Friedensaktivisten am Bahnhofsvorplatz zum 17. Ellwanger Ostermarsch durch die Innenstadt getroffen. „Nein zu noch mehr Rüstungsgeld – weil es für den Frieden fehlt!“, lautete der Untertitel der Veranstaltung, zu der das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen unter Gerhard Schneider aufgerufen hatte.

„Frieden ist die wichtigste Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben“, sagte Peter Maile vom Ellwanger Friedensforum. Die Ellwanger Sängerin und Gitarristin Andrea Batz stimmte das Dekadelied „Überwindet Gewalt!“ an. Dann setzte sich der farbenfrohe Zug in Bewegung. Sozialdemokraten, Grüne und Linke marschierten zusammen mit Gewerkschaftern, mit evangelischen und katholischen Christen, mit Friedensgruppen aus Aalen, Heidenheim, Nördlingen und von der Friedenswerkstatt/Pressehütte Mutlangen und Friedensfreunden aus Darmstadt, Oberndorf und aus Brasilien. Auch Mitglieder von Amnesty International, Freundeskreis Asyl, Arbeiterwohlfahrt und Treffpunkt Nord-Süd/Weltladen schlossen sich dem Friedensmarsch an.

„Krieg gegen Terror schafft keinen Frieden“

Viele der Teilnehmer zeigten mit Pace- und Friedensfahnen Flagge und hielten in ihren Händen Transparente. Darauf standen Losungen wie „Krieg gegen Terror schafft keinen Frieden, sondern verursacht noch mehr Terror“, „Gier macht Krieg“, „Frieden braucht Gerechtigkeit“ und „Miteinander leben, Vorurteile abbauen, Ausgrenzung verhindern, Gewalt überwinden“. „Abrüsten statt Aufrüsten!“ stand auf dem Transparent an der Spitze des Demonstrationszuges. Jugendliche des Jugendzentrums hatten es geschaffen. Mit rhythmischer Percussion sorgte die fünfköpfige „Street Groove Band“ um Joseph Ott für die entsprechende Stimmung. Über die Bahnhofstraße, Siemensbrücke, Haller Straße, Westtangente und Marienstraße ging es zur Antikriegskundgebung am Fuchseck.

„Nur gemeinsam lässt sich etwas bewegen.“ Mit diesen Worten eröffnete Josef Baumann vom Friedensforum die Kundgebung und forderte dazu auf, gemeinsam Flagge zu zeigen gegen die Mächte des Todes und für mehr Menschlichkeit und eine Kultur der Gewaltfreiheit und der Ehrfurcht vor dem Leben. Baumann freute sich über die vielen Kinder und Jugendlichen unter den Teilnehmern.

Rolf Siedler entdeckt Spuren der Hoffnung

Der Aalener Betriebsseelsorger und Leiter des lokalen Bündnisses für Arbeit, Rolf Siedler, forderte: „Hebt die Köpfe, nicht die Hände. Beugt euch nicht der Diktatur des Durchschnitts, gewöhnt euch nicht an die Lügen.“ Überall seien Spuren der Hoffnung zu entdecken, verwies Siedler auf die Friedensfrauen in Israel, die Redakteure der türkischen Tageszeitung Cumhyriet und die Weißhelme im syrischen Aleppo. „Verantwortung ist die Lebensader der Demokratie“, sagte Siedler, und: „Denn der Mensch ist nicht schlecht, wenn man ihn nur richtig zubereitet. Das lässt der italienische Autor Stefano Benni einen Bären mit einem feinen Augenzwinkern sagen. Beweisen wir es den Bären, dass es so ist.“ Siedler bereicherte die Veranstaltung auch mit seinem „Liebesbrief an die Demokratie“, in dem es heißt: „Eine Welt ohne Dich, ist leer. Sei umarmt, meine Freundin, sei umarmt meine gute Freundin: Demokratie.“

Der ehemalige Leiter der katholischen Betriebsseelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Paul Schobel aus Böblingen, sprach über Aufstehen gegen Rüstung, Kriegstreiberei, Rassismus, Terror und Gewalt und warnte vor allem mit Blick auf Russland, Nordkorea und die USA vor den Despoten in der Welt, die ihre Impotenz mit Hilfe von Panzern und Raketen kompensierten. „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Idiot eine solche Rakete zündet. Und ich bete zu Gott, dass im Ernstfall verantwortliche Militärs verhindern, was Idioten befehlen“, so Schobel.

Schobel: Atomwaffen weltweit verbieten

Man sollte endlich die Atomwaffen weltweit ächten und verbieten, forderte Schobel. Dieses Teufelszeug müsse ganz vom Erdboden verschwinden, das gelte auch füe die konventionellen Waffen. Es sei ein Trauerspiel, dass auch fast alle demokratisch legitimierten Staaten des Westens sich in einen verbrecherischen Rüstungswettlauf hineinziehen ließen. Ohne Rüstung wäre es ein Leichtes, Armut und Not, Seuchen und Krankheiten, Analphabetismus und Unterentwicklung und die Zerstörung der Natur zu überwinden.

Schobel forderte die G-20-Staaten auf, Brot statt Waffen, Lebensmittel statt Raketen, Decken statt Bombenteppiche zu liefern. Deutsche Panzer töteten Kurden, deutsche Gewehre mordeten im Jemen, führte der Redner an: „Wir erklären dem Krieg den Krieg.“ Aber ohne soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Weltwirtschaft gebe es keinen Frieden, und: „Treten wir ein für die Verständigung unter den Nationen, Religionen und Kulturen. Revolutionieren wir die Welt durch die Liebe.“

Für das kulturelle Rahmenprogramm des Ostermarsches sorgte das Duo Anina Batz (Gesang) und Jonas Biber (Gitarre) mit „Imagine“ von John Lennon und mit „Feel the Power of Love“.