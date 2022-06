Freude im Sandkasten: Unbekannter Spender verschenkt 18 Schaufeln

Die fleißigen Sandburgenbauer, die gerne in der großzügigen Sandkiste am Karl-Wöhr-Platz spielen, freuen sich über diese Aktion sicherlich ganz besonders. „War es eine gute Fee oder doch ein Heinzelmännchen“, rätselt Ellwangens Bürgermeister Volker Grab. Denn am Mittwoch, 1. Juni, hat ein freundlicher Spender neun kleine und neun große Schaufeln im Sandkasten abgelegt. Mit Freude hat Grab etwa eine Woche später festgestellt: „Die Schaufeln sind immer noch da. Vielen Dank an den oder die edlen Spender“, so der Bürgermeister.