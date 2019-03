Freude über steigende Mitgliederzahlen

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV) Bezirksgruppe Ellwangen im Gasthaus Roter Ochsen haben die Verantwortlichen positive Bilanz gezogen. Die Mitgliederzahlen steigen weiter kontiunierlich, was die Gründung einer weiteren Familiengruppe zur Folge hatte.

Vorsitzender Hans Aichner ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die gute Entwicklung beim DAV ein. Die Mitgliederzahl sei in den letzten sechs Jahren angestiegen – auf mittlerweile 750 Mitglieder, so Aichner. Besonders erfreulich: Einen besonderen Zuwachs habe es zuletzt bei Familien und Jugendlichen gegeben. Was in der Gründung der neuen Familiengruppe II für Kinder von zwei bis acht Jahren gemündet ist. Damit gibt es bei der Bezirksgruppe nun sechs aktive Gruppen.

Aichner ging auch noch auf die vielen Aktivitäten des DAV im zurückliegenden Jahr ein. Wie der Vorsitzende in diesem Zuge betonte, habe man 2018 ausgesprochen „gutes Berg- und Wanderwetter“ gehabt, so dass nahezu alle geplanten Unternehmungen des Vereins auch durchgeführt werden konnten. Die Beteiligung an den ausgeschriebenen Touren sei „sehr gut“ gewesen.

Die Gruppenleiter ließen im Anschluss das abwechslungsreiche Programm des vergangenen Jahres im Detail Revue passieren. Höhepunkte waren bei der Tourengruppe eine Wanderwoche auf Korsika und eine Woche im Dreiländereck Österreich-Italien-Schweiz in Nauders.

Die Bergsteigergruppe führte zahlreiche Hochtouren in den Alpen durch. Auf dem Programm stand auch wieder die traditionelle Woche im Wallis mit Besteigung von einigen 4000er-Gipfel.

Die Familiengruppen unternahmen zahlreiche Aktivitäten, wie Klettern in der Fränkischen Schweiz und eine zwölftägige Boulderausfahrt ins französische Fontainebleau zum Wandern und Klettern. Die Jugendgruppe war zum Klettern am Achensee und im Eselsburger Tal. Und auch die Ellwanger DAV-Seniorengruppe ist trotz ihres hohen Durchschnittsalters von aktuell 80 Jahren immer noch schwer aktiv. Es gibt jeden Monat eine Sonntagswanderung sowie seit zehn Jahren das Highlight im Jahresprogramm – eine Wanderwoche im Bregenzer Wald.

Im Rahmen der Versammlung wurde trotz aller positiven Entwicklungen im Verein abschließend noch gemahnt, dass im kommenden Jahr ein neuer Vereinsvorstand gefunden werden muss.

Außerdem standen noch einige Ehrungen von langjährigen Mitgliedern auf der Agenda. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft bedankte sich der DAV mit einem Gutschein bei Irmhild Schäfer, Monika Stadler, Irmgard Spang und Eugen Spang.