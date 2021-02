In den sozialen Netzwerken sorgt diese Nachricht derzeit für Unruhe unter vielen Eltern: Ein Unbekannter soll Kinder in Jagstzell und Rosenberg dazu gedrängt haben, in seinen Wagen einzusteigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, warnt aber eindringlich vor Panikmache. Oft genug hätten sich solche Geschichten in der Vergangenheit als falsch oder als gänzlich harmlos erwiesen.

Am Freitag vergangener Woche wurde auf Facebook gewarnt: Ein Mann treibe in Jagstzell und Rosenberg sein Unwesen. Der unbekannte Autofahrer habe Kindern nachgestellt und sie aufgefordert, in seinen Wagen zu steigen. Gelockt wurde mit Süßigkeiten. Die Ausführungen und Beschreibungen sind lebhaft. Der Mann habe „gruselig“ ausgesehen, heißt es unter anderem an einer Stelle.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir die Vorgänge noch nicht entkräften. Es gibt derzeit allerdings auch keine belastbaren Anhaltspunkte. Holger Bienert, Polizei

Bei der Polizei will man sich zu den Ereignissen am liebsten nicht äußern. Zumindest im Moment noch nicht. Denn: Die Vergangenheit habe gezeigt, dass an diesen Geschichten oft weit weniger dran ist, als viele Eltern befürchten, sagt Polizeisprecher Holger Bienert. Er räumt ein, dass die Polizei Kenntnis von den Vorgängen hat und dass mit einer Mutter und einem betroffenen Kind auch tatsächlich gesprochen wurde. Aber er sagt auch: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir die Vorgänge zwar noch nicht entkräften. Es gibt derzeit allerdings auch keine belastbaren Anhaltspunkte auf ein strafrechtliches Verhalten oder auf eine konkrete Gefährdung der Kinder.“ Bienert betont in diesem Zusammenhang, dass nicht jeder, der ein Kind anspricht, ein potenzieller Kindesentführer oder Kinderschänder sein muss. Der Polizeisprecher erinnert sich noch lebhaft an einen Fall. Da hatten Rentner ein Kind nach dem Weg gefragt – die älteren Herrschaften wollten zum Seniorencafé. Danach wurde polizeilich nach ihnen gefahndet.

Soziale Netzwerke nicht hilfreich

Die sozialen Netzwerke seien gerade bei solchen Vorfällen alles andere als hilfreich, sagt Bienert. Hier verselbstständigten sich solche Geschichten sehr oft, tauchen dann immer wieder – in neuer oder auch alter Erzählart – auf, nur um für Verunsicherung zu sorgen.

Dass viele Eltern verunsichert sind, belegt eine Mail an unsere Redaktion. Darin schreibt uns eine Mutter aus Rosenberg, dass sie per WhatsApp von den Vorfällen erfahren habe.

Mit dieser Nachricht würde man „alle Eltern und Familien verrückt machen und das ganze Dorf in Angst versetzen“, schreibt die Frau. Sie selbst vermutet gar einen „Kettenbrief“ und fände es „furchtbar“, wenn Kinder aufgrund einer solchen „Falschmeldung“ Zuhause eingesperrt würden.