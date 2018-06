Freiwilligendienst im Ausland

Drei junge Menschen aus der evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen haben im Speratushaus über ihre Erfahrungen während ihrer Freiwilligendienste im vergangenen Jahr berichtet. Begegnungen mit anderen Kulturen und Religiosität sowie ungewohnten Lebensumständen und Essgewohnheiten, aber auch das Hinterfragen der eigenen (deutschen) Sichtweise im Hinblick auf traditionelle Lebensformen standen im Mittelpunkt. Als Horizonterweiterung und Bereicherung, verbunden mit viel Eigenverantwortlichkeit, haben alle drei ihren Auslandsaufenthalt empfunden: Eva Moser arbeitete elf Monate lang über die Organisation „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ in einem Waldorfkindergarten in Rennes (Frankreich). Josephine Ried unterrichtete und betreute Kinder in Katmandu (Nepal), entsandt von dem Schwäbisch Gmünder Verein „Haus der Hoffnung-Hilfe für Nepal e.V“. Zu Johann Schusters vielfältigen Aufgaben in Akosombo (Ghana) zählten das Reparieren von Computern und Einführen in Benutzersoftware an der GKGCM Computer Training School, an die er über die EMS (Evangelische Mission in Solidarität) vermittelt worden war. (ij)