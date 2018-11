Freispringchampionat in Röhlingen

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, ist in Röhlingen der Jungpferdetag mit internationalem Freispringchampionat.

Dabei werden unter den drei- und vierjährige Pferde die Freispringchampions des Deutschen Sportpferds ermittelt. Das Richtergremium um die Springprofis Helmut Hartmann und Günther Karle wird von Günther Friemel komplettiert. Friemel, der aus Konstanz stammt, ist selbst im Springsattel bis Klasse S erfolgreich, war in leitender Funktion beim Hannoveraner Verband und veranstaltet eigene Auktionen. Er wird zum Auftakt am Samstagabend um 19.30 Uhr im Hotel Konle einen Vortrag zum Thema „Vermarktungschancen für Springpferde“ halten.

Chance für junge Talente

Das Freispringchampionat startet am Sonntag um 10 Uhr mit der mit der Prüfung der dreijährigen Pferde. Nach der Mittagspause geht es um 13.30 Uhr weiter mit einer Premiere: Zweijährige Talente des Jahrgangs 2016 werden an das Freispringen herangeführt. Die Richter kommentieren die Pferde, benoteten sie aber nicht. Um 14.30 Uhr beginnt die Prüfung für die vierjährigen Pferde. Es werden rund 50 Pferde erwartet. Am Samstag, 1. Dezember, ist um 9 Uhr eine Jungpferdetag-Eignungsprüfungen für drei- und vierjährige Reitpferde sowie Springpferdeprüfungen für Vier- bis Sechsjährige ausgeschrieben. Am späten Nachmittag gibt es als Abschluss dieser Talentsichtungen als Pilot-Projekt ein Finale mit einer Springpferdeprüfung Klasse A** mit steigenden Anforderungen.