Freie Plätze im Erlebniszeltlager in Langres

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause bietet die DJK Ellwangen, Abteilung „Langres“, wieder allen Jugendlichen in und um Ellwangen, gleich ob Vereinsmitglieder oder nicht, die Chance auf neun Tage Erlebniszeltlager in Ellwangens Partnerstadt Langres in Frankreich – und das bereits zum 33. Mal. Die Ferienfreizeit findet in der zweiten Sommerferienwoche vom 6. bis 14. August statt.

Ob Mädchen oder Junge, sportbegeistert oder Genießertyp – egal. Die Hauptsache ist Interesse an neuen Leuten, Trendsportarten und jeder Menge Zeltlagerspaß. Es warten eine andere Kultur und viele neue Eindrücke. Das Programm und die damit verbundenen Aktivitäten bieten Abwechslung, versprechen die Veranstalter. Dazu gehören Mountainbiking, Lagerolympiade, Beachvolleyball, BBQ, Klettergarten, Lagerfeuer und vieles mehr. Teilnehmer sollten zwischen 13 und 17 Jahre alt sein und ein verkehrstüchtiges Fahrrad besitzen. Das bunt gemischte, professionelle Betreuerteam freut sich auf Anmeldungen.